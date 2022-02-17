Sobayı benzinle yakmak istedi, korkutan patlama

Uşak'ın Öksüz köyünde yaşayan E.G, evindeki sobayı yakmak için benzin döktüğü sırada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle yaralanan E.G. (45), D.G. (19) ve yatalak hasta S.G. (44) evden vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Yaralılar ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.