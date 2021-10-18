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Sobayı benzinle yakmak istedi, canından oldu

Ordu'da benzinle sobayı yakarken kendisi de yanarak yaralanan yaşlı adam, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti

18.10.2021 - 19:29 | Güncelleme: ABONE OL
Sobayı benzinle yakmak istedi, canından oldu
İHA

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 88 yaşındaki Ahmet Sipahi evinde benzin ile sobayı yakmak isterken benzinin parlaması sonucu yangın çıktı.

Yanarak yaralanan yaşlı adam, Ordu'da kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sipahi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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