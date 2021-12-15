Beşikdüzü ilçesi Akkese Mahallesi’nde yaşayan Havva Yavuz ve oğlu Mahmut Bülent Yavuz’dan haber alamayan yakınları, dün gece eve geldi. İçeriden ses gelmeyince yakınları kapıyı kırarak girdikleri evde anne ve oğlunu hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.