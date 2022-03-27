Sobadan zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu

Alınan bilgiye göre, Yeni Besni Mahallesi'nde yaşayan Rukiye, Mehmet Ali, Mustafa, Perihan ve Ayşegül Kocaman evlerinde baygın halde bulundu.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kocaman ailesinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti.

Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertleri tedavi altına alındı.