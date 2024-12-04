Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sobadan sızan gaz emekli öğretmen kardeşleri ayırdı | Son dakika haberleri

        Sobadan gaz sızdı; emekli öğretmen 2 kardeşten 1'i öldü

        Sivas'ta, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen emekli öğretmen 2 kardeşi ölüm ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 23:36 Güncelleme: 04.12.2024 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sobadan sızan gaz emekli öğretmen kardeşleri ayırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas’ta, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen emekli öğretmen Hüseyin İnangu (83) yaşamını yitirdi, kardeşi emekli öğretmen Makbule İnangu (73) ise tedaviye alındı.

        Olay, saat 21.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi 10’uncu Sokak’ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Kardeş olan emekli öğretmenler Makbule ve Hüseyin İnangu’dan haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi. İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yakınlarının kapıyı açmasıyla eve giren sağlık ekipleri Hüseyin İnangu'yu hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Hüseyin İnangu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Bitkin halde bulunan ve gazdan etkilendiği belirlenen Makbule İnangu ise ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Makbule İnangu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Hüseyin İnangu’nun cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. İnangu kardeşlerin evde ısınma için kullandıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlendi.

        "KÖMÜR KOVALARINI DEĞİŞTİRİRKEN GÖRDÜK"

        Emekli öğretmen kardeşlerin komşusu Kadir Küpeli, "En son öğlen kömür kovalarını değiştirirken gördük. İki kardeş birlikte yaşıyorlardı. Çok iyi insanlardı" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa'da hükümet düştü
        Fransa'da hükümet düştü
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Amerika'da şok cinayet
        Amerika'da şok cinayet
        İsrail 'güvenli bölge'yi vurdu
        İsrail 'güvenli bölge'yi vurdu
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Narin cinayetinde daraltılmış baz raporu hazır
        Narin cinayetinde daraltılmış baz raporu hazır
        Çelik Kubbe için önemli adım: İmzalar atıldı
        Çelik Kubbe için önemli adım: İmzalar atıldı
        Cumhurbaşkanlığı Kupası 13. kez F.Bahçe'nin!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası 13. kez F.Bahçe'nin!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi belli oldu!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi belli oldu!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
        2025'ten beklenti ne?
        2025'ten beklenti ne?
        "İnsan vücudu kutlanmalı"
        "İnsan vücudu kutlanmalı"
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Güney Kore'nin siyasi yapısı
        Güney Kore'nin siyasi yapısı
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        Habertürk Anasayfa