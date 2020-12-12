Soba ve baca gazı zehirlenmesine dikkat! 12 Aralık Cumartesi İstanbul'da hava nasıl? İşte 12 Aralık tüm iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop dışında),Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın batısında (Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısı),Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu) ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare),İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney Kesimleri ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğin esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmeler göre; batı bölgelerimizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın batısında (Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısı),Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu) ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare/12saat),İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare/12 saat) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın Ege ve Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney Kesimleri ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SOBA VE BACA GAZI ZEHİRLENMESİ UYARISI; Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara güneyi, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısında beklenen kuvvetli güneyli rüzgarların meydana getirebileceği soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Manisa ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2),İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer şiddetli olması (51-100 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunda kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın Batı ve Orta Akdeniz'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu dışında) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmurlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Trabzon ve Giresun çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmurlu, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtına; Doğu Karadeniz’in doğusunun açıkları, Güney Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa),doğusunun açıkları 7 (60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Karadeniz’in doğusunun açıkları 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde geneli ile akşam saatlerinde açıkları güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa),öğle saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa),sabah saatlerinde 8 (75 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneybatıdan, gece saatlerinde güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya Körfezi kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),sabah saatlerinde 6 (50 km/sa),doğusu güneydoğudan 7 (60 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan, yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.