Soba kullananlara karbonmonoksit uyarısı

Kış aylarında sobaların yanlış kurulumu, bilgisizlik ve ihmal, karbonmonoksit gazının açığa çıkmasına ve ölümle sonuçlanan trajik olayların yaşanmasına sebep oluyor.
Doğru soba kurulumu ve kullanımını AA muhabirine anlatan Canlı, bacaların belirli periyotlarla temizlenmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Katı yakıtlı sobaların bacasının 2 ayda bir, restoran bacalarının 4 ayda bir, doğalgazlı sistemlerin bacalarının ise yılda bir temizlenmesi gerekiyor." dedi.
Canlı, artık parmak kamerayla 360 derece görüntülenebilen bacalardaki sorunun hemen tespit edilebildiğini kaydetti.
DUMAN TABLETİYLE BACA TESTİ
Havaların soğumasıyla sobaların da kurulmaya başlandığını dile getiren Canlı, bacanın dumanı çekip çekmediğini kontrol etmek için duman tableti kullanılmasını önerdi.
Çeşitli ebatlarda ve türlerde baca temizleme aparatları olduğunu ifade eden Canlı, baca temizliğinin geçmiş dönemlere nazaran son derece kolay yapılabildiğini, bu tür aparatları kullanarak çatıya çıkmadan bacaların temizlenebildiğini anlattı.
Canlı, soba kurulumunda yapılan yaygın yanlışlara da değinerek, soba zemini için yanmaz mermer tercih edilmesini, bağlantı noktalarının alüminyum folyo bantlar ile sarılmasını, bacaya bağlantı noktasının alçıyla sıvanmasını, bacayla boru arasında bağlantının ise tek dirsekle yapılmasını, üst kapağın da yarı açık olmasını tavsiye etti.
Aksi durumların her birinin felakete davetiye çıkardığına dikkati çeken Canlı, şöyle devam etti:
"1 kilogram odunu yakabilmeniz için 8 ila 15 metreküp hava vermeniz gerekir. Bu havayı veremezseniz, baca ve soba içerisinde bu miktar eksik kalırsa karbonmonoksit dediğimiz gaz meydana gelir. Karbonmonoksit ölçüm cihazlarının kurulumu son derece basit, işlevi ise son derece hayatidir. Bu cihazlar hayat kurtarıyor. İnsanlar farkında değil, karbonmonoksiti algılayabileceklerini zannediyorlar ama karbonmonoksit gazı renksiz, kokusuz ve tatsız dolayısıyla hiçbir şekilde ayırt edilemez."
BACA TEMİZLİĞİNDE YETKİLİ FİRMA UYARISI
İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz da vatandaşların yetkili firmalardan baca denetleme ve temizliği hizmeti alabileceklerini söyledi.
Yavuz, bu kapsamda firmaların bir dizi denetime tabi tutulduğunu belirterek, "Bir firmanın yetkili baca temizleme firması olabilmesi için belirli süreçleri yerine getirmesi lazım. Bazı ekipmanlar istiyoruz, ofis istiyoruz. Bu malzemeleri ekipmanları bizim istediğimiz standartlarda uygun şekilde temin etmeleri lazım. Birim olarak bunları denetliyoruz ve yetki veriyoruz. Sadece yetki belgesi vermekle bitmiyor. Bu firmaların temizledikleri bacaların, yeterli temizlenip temizlenmediğini de denetliyoruz." diye konuştu.
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