Koronavirüs salgının kapsamında sağlık ekipmanı üretimine yoğunlaşan otomotiv sektöründen, salgına yönelik farklı çözümler geliyor.

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, şnorkel maskelerini solunum cihazına çevirecek parça üretimine başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, hastaların tedavisinde kullanılması hedeflenen maskelerin, sağlık çalışanlarının da virüs kapmasının önüne geçebileceği vurgulandı.

Ferrari'nin İtalya'da Maranello fabrikasında 3 boyutlu yazıcılardan üretilen parçaların, İtalya'daki hastanelere gönderileceği bildirildi.

İtalyan üreticinin fabrikalarında otomotiv üretimine verdiği aranın 3 Mayıs'ta sona ereceği açıklanıyor.

ABD'li otomotiv üreticisi Ford da, solunum cihazı üretimi gerçekleştirdiği fabrikalarında çalışan işçiler için, sosyal mesafenin korunmasına yardımcı olan bileklik testlerine başlamıştı.

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