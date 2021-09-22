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Son aylarda NFT'ler giderek popülerleşirken ünlü isimlerin de bu alana ilgisi artıyor.

ABD'li ünlü rap sanatçısı Snoop Dogg Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 'Cozomo de’ Medici' takma adıyla bilinen NFT koleksiyonerinin aslında kendisi olduğunu duyurdu.

Snoop Dogg konuyla ilgili daha fazla bilgi vermezken merkeziyetsiz uygulama verileri platformu DappRadar'da yer alan bilgilere göre ünlü ismin NFT cüzdanında bugün itibarıyla toplam 17.4 milyon dolar değerinde 249 adet NFT'si bulunuyor.

Bunların en değerlisi ise 4.71 milyon dolar değerindeki CryptoPunk #3831 NFT'si:

17.4 milyon dolarlık koleksiyonun 12.7 milyon dolarını 9 adet CryptoPunk NFT'si oluşturuyor.

Snoop Dogg'un bunun yanında Meebits and Art Blocks NFT'leri de bulunuyor.

AĞUSTOS SONU KADAR HAREKETLİ DEĞİL

Bu arada NFT'ler her gün dünya basınında haber olsa da NFT satışları ağustos sonundaki zirvesinin bir hayli gerisine düştü. Son 1 haftada yaklaşık 200 milyon dolarlık NFT satışı gerçekleşti.

Haftalık satışlar ağustos sonunda ilk kez 1 milyar doları aşmıştı.