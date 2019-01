Katar Ligi'nde Al Gharafa takımında ter döken Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Hollanda basınından De Telegraaf'a önemli açıklamalar yaptı. Futbol kariyeriyle ilgili konuşan Hollandalı futbolcu, "35 yaşına geldiğimde artık kendime vakit ayırmak istiyorum. Mümkün olduğunca futbola devam etmek istiyorum, fiziksel olarak hazır durumdayım ama bu mental bir karar. Kariyerim boyunca neredeyse her günüm böyle geçti" dedi.

"AİLEMİN YANIMDA OLMASINI İSTİYORUM"

Sneijder, yaz döneminde zor bir karar vereceğini işaret ederken "Eşim Yolanthe, Hollanda'da çalışıyor. Şu an yeni bir televizyon dizisinde rol alıyor. Facetime gibi uygulamalarla her an iletişim kurabiliyoruz ama ben ailemin yanında olmasını istiyorum. Nerede olduğunun ise önemi yok. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan da antrenönlük kursu konusunda davet aldım ancak futbol oynarsam buna da katılamam. Bir karar verip geleceğimi netleştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.