Yeni tip koronavirüs (Kovid-19),tüm dünyayı sararken Avrupa, salgının merkezi konumuna geldi. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılı kulübün simgelerinden biri olan Wesley Sneijder ile kardeşi Rodney de salgın nedeniyle yardım yapmaya başladı. Sneijder kardeşler, Utrecht bölgesindeki yiyecek bankasına büyük miktarda meyve ve sebze yardımı yapıyor. İkili bunun dışında forma açık artırmaları düzenleyerek, kazanılan parayı da yiyecek bankasına yatırıyor.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 198 bin 741 olarak bildirmişti. Hollanda'da Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 43 olarak belirtildi.