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'G.I. Joe' evreninin sevilen karakterlerinden 'Snake Eyes'ın hikâyesini anlatan 'Snake Eyes: G.I. Joe Origins'ten kamera arkası görüntüler ve özel röportajların yer aldığı bir video yayınlandı

HABERTURK.COM

2009 yapımı 'G.I. Joe: The Rise of Cobra' ve 2013 yapımı 'G.I. Joe: Retaliation'da yer alan, evrenin sevilen karakterlerinden biri olan 'Snake Eyes'ın, nasıl böyle bir ölüm makinesine dönüştüğünü anlatacak olan orijin hikâyesinden özel röportajların ve kamera arkası görüntülerin yer aldığı bir video yayınlandı.

Son dönemde 'Crazy Rich Asians', 'A Simple Favor', 'The Gentlemen' ve 'Last Christmas' gibi filmlerle adından söz ettiren Henry Golding'in, antik bir Japon klanının varislerinin hayatını kurtardıktan sonra klana kabul edilen azimli bir münzevi olan 'Snake Eyes'a hayat verdiği film, gösterime 6 Ağustos 2021'de girecek.