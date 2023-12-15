Smyrna Tiyatrosu'nun seyirci girişi ortaya çıkarıldı

"Batı'da, Avrupa antik kentlerinde genellikle bu amaca dönük birçok arena yapılıyor. Yunanistan ve Anadolu'da ve daha doğuda ise gladyatör dövüşleri için özel yapılmış yapılar olmadığından, tiyatro ve stadyumlar bu amaçla kullanılıyor. Smyrna Tiyatrosu'nun da gladyatör dövüşleri için kullanıldığını yazıtlardan öğrenebiliyoruz."