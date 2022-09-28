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Smyrna Agorası'nda Osmanlı fincanları bulundu

İzmir'de Smyrna Agorası'ndaki arkeolojik kazılarda Osmanlı Dönemi'ne ait yüzlerce Kütahya fincanı ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, Türk-İslam dönemi açısından Anadolu'daki kazılarda en fazla Kütahya üretimi fincanın ele geçtiği bir arkeolojik çalışma yürüttüklerini ifade etti. Doç. Dr. Sevinç Gök İpekçioğlu ise fincanların genellikle halk tipi olarak adlandırılan, serbest fırça darbeleriyle ya da iğne şablon kullanılarak üretilen çok önemli örnekler olduğunu söyledi

28.09.2022 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • İzmir'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına yürütülen kazı çalışmalarıyla dünyanın, kent merkezindeki en büyük antik dönem agoralarından biri olan Smyrna Agorası'nın tarihi, gün yüzüne çıkıyor.

  • DHA'nın haberine göre Kadifekale'den Kemeraltı'na kadar uzanan ve Büyük İskender tarafından 193 hektarlık alanda kurulan kentte gerçekleştirilen arkeolojik kazılarla farklı dönemlere ait binlerce obje keşfediliyor.

  • Bu kapsamda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Smyrna Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy önderliğinde yürütülen arkeolojik çalışmalarda Osmanlı Dönemi'ne ait yüzlerce Kütahya fincanı ortaya çıkarıldı.

  • Doç. Dr. Ersoy, "Objelerin içerisinde Kütahya fincanlarının önemli yer aldığını söylemeliyiz. Türk-İslam dönemi açısından Anadolu'daki arkeolojik kazılarda en fazla Kütahya üretimi fincanların ele geçtiği bir arkeolojik çalışma içerisindeyiz" dedi.

  • "KENT PEK ÇOK DÖNEMİ DOLU DOLU YAŞADI"

    Smyrna Antik Kenti kazılarının Konak ilçesi Tarihi Kent Merkezi'nde yürütüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına buradaki çalışmaları yürütüyoruz. Bakanlığımızın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve diğer kurum ve kuruluşların destekleriyle 2007 yılından itibaren bu çalışmaları sürdürüyoruz.

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