Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye’de, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKKYPG’li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından, Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn'da, PKKYPG'li teröristlerin kullandığı bir tünel daha keşfedildi. SMO, teröristlerin kullandığı tüneli kullanılamaz hale getirdi.