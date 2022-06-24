SMA'lı Aybükenaz'ın yaşam mücadelesi

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19 aylık Aybükenaz Güneş SMA ile mücadele ediyor. SMA Tip 1 hastası olan Güneş'in ailesi, valilik izniyle bir kampanya başlattı. Ancak ihtiyaç duyulan paranın yalnızca yüzde 1'i toplanabildi.

Aybüke Naz'ın annesi Leman Güneş, "Evladımın mezarını değil, saçlarını okşamak istiyorum" dedi.