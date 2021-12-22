SMA hastası Destan için yardım çağrısı

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Kızlarının tedavisi için birkaç aydan az bir zaman kaldığını belirten Destan Duru'nun anne ve babası, yardım çağrısında bulundu.

Malatya Valiliği'nin onayı ile kampanya başlatıldığını kaydeden aile, kızlarının kilo almaması için aç bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Anne Zarife Evren, kızının durumu hakkında, "Biz bu hastalığı Destan Duru 11 aylıkken fark ettik. Çocuğumuzda emekleme, yürüme hiç olmadı. Doktorumuza gittiğimizde SMA’dan şüphelenerek gen testi istedi ve gerekli testler yapıldığında sonuç pozitif çıktı. Tek isteğimiz Duru daha da kötüleşmeden tedavisine ulaşabilmek. 4 yaşında bir kızımız daha var, onun da bu durumdan etkilenmemesi için çaba sarf ediyoruz." dedi.