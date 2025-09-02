Habertürk
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Küresel girişimcilik rüzgârı Türkiye’de esecek

        2007'de Finlandiya'da öğrenciler tarafından kurulan girişimcilik platformu Slush, Türkiye'ye geliyor. Istanbul Slush'D adı altında organize edilen etkinlik, yerli girişimcilik ekosistemini küresel merkezlerden biri konumuna taşımayı amaçlıyor

        Giriş: 02.09.2025 - 15:11 Güncelleme: 02.09.2025 - 15:17
        Slush'D ilk kez İstanbul'da düzenlenecek
        Küresel girişimcilik platformlarından Slush, Türkiye’ye ilk kez Istanbul Slush’D ile geliyor. Türkiye’nin girişimcilik potansiyelini uluslararası sahnede öne çıkarması hedeflenen etkinlik, yerli girişimcilik ekosistemini küresel merkezlerden biri konumuna taşımayı amaçlıyor.

        2007’de Finlandiya’nın Helsinki kentinde birkaç öğrenci tarafından gönüllülük esasıyla başlatılan Slush, bugün girişim ve yatırım ekosistemini bir araya getiren dünyanın en prestijli girişimcilik platformlarından biri olarak konumlanıyor.

        Her yıl küresel girişimcilik ve teknoloji ekosisteminden binlerce girişimciyi, yatırımcıyı ve teknoloji liderini buluşturan Slush, yenilikçi fikirlerin dünya çapında gelişmesine de zemin hazırlıyor.

        3-4 Ekim’de İstanbul'da gerçekleşecek etkinlikte, a16z, Creandum, Earlybird, FJ Labs, General Atlantic, General Catalyst, HV Capital ve Speedinvest gibi dünyanın önde gelen yatırım fonlarının üst düzey yöneticileri konuşmacı olarak yer alacak.

        Startup’lardan ise Commure, Elevenlabs, ikas, Insider, iyzico, Midas, Rollic, Scale AI, Synthesia, Tripledot Studios, Trendyol ve Twitch gibi dünyadan ve Türkiye’den önde gelen şirketlerin üst düzey yöneticileri etkinlikte deneyimlerini paylaşacak.

        Öte yandan, etkinlikte Türkiye yatırım ekosisteminin önemli aktörlerinden 212, e2vc, Inveo Ventures, Laton, Revo, ScaleX, Yıldız Ventures ve QNBEYOND Ventures gibi fonlar deneyim aktarımının yanı sıra önemli iç görüler sunacak.

        'DAHA ÖNCE GELMEMİŞ YATIRIMCILAR GELECEK'

        Türkiye’de girişimcilik kültürünün hızla güçlendiğini ancak küresel sahnede görünürlüğün artırılmasının hâlâ başlıca önceliklerden biri olduğunu belirten Istanbul Slush’D Kurucusu Şan Yalman, "Istanbul Slush’D ile amacımız, Türkiye’nin girişimcilerini dünya çapındaki yatırımcılarla buluşturmak, yerel ekosistemin gücünü ve potansiyelini dünyaya göstermek. Daha önce Türkiye'ye gelmemiş yatırımcıları ve konuşmacıları ülkemizde ağırlayacağız. Etkinlikle, startup’larımızın global pazarlara açılmasına zemin hazırlamayı, Türkiye’yi bölgesel inovasyon merkezi olarak öne çıkarmayı ve genç girişimcilere uluslararası kariyer fırsatları için ortam yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

