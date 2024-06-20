Slovenya - Sırbistan CANLI YAYIN
Slovenya - Sırbistan maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geliyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geliyor.
STAT: Münih
SAAT: 16.00
HAKEM: Istvan Kovacs
YAYIN: TRT 1
Slovenya:Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko
Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic
Sırbistan ilk maçında İngiltere'ye yenildi
Fenerbahçeli Dusan Tadic'in kaptanlığını yaptığı Sırbistan, turnuvaya İngiltere mağlubiyetiyle başladı.
C Grubu'nun ilk maçında turnuvanın favorilerinden İngiltere ile mücadele eden Sırbistan, Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 mağlup oldu.
Slovenya, ilk galibiyet peşinde
Slovenya, Sırbistan maçında Avrupa şampiyonalarındaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşamış ve grup aşamasını geçememişti.
EURO 2024'teki ilk maçında da Danimarka ile 1-1 berabere kalan Slovenya, yine galibiyet elde edemedi.
Beraberlik ön plana çıkıyor
İki takımın geçmişte yaptığı maçlarda beraberliklerin ağırlıkta olması dikkati çekiyor.
Slovenya ile Sırbistan, A milli takım düzeyinde 8 maçta karşılaştı. Söz konusu müsabakaların 6'sı beraberlikle sonuçlanırken takımlar birer galibiyet aldı.
Sırbistan'ın attığı 13 gole, Slovenya 11 golle karşılık verdi.
Sakatlanan Kostic turnuvayı kapattı
Sırbistan'da İngiltere maçında sakatlanan Filip Kostic EURO 2024'ün kalan maçlarında forma giyemeyecek.
Juventus forması giyen yıldız kanat oyuncusu, İngiltere maçında sol diz dış yan bağından sakatlandı. 31 yaşındaki futbolcu, turnuvanın kalan maçlarında oynayamayacak.