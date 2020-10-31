Slovenya, Karadağ ve Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye taziye mesajları

AA

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Türkiye ve Yunanistan'ı etkileyen depremde iki ülke halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğunu belirtti.

Karadağ Başbakanı Dusko Markovic, Ege Denizi’nde meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e taziye mesajı gönderdi.

Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Markovic, “Can kaybı her ülke için telafi edilemez bir kayıptır. Karadağ, dostlarının yanındadır.” ifadelerini kullandı. Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, resmi Twitter hesabından Türkçe olarak, "İzmir'de yaşanan büyük depremin ardından gelen görüntüler rahatsız edici." mesajını paylaştı.

Zaev, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti vatandaşları ve Hükümeti adına depremde yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hızlı bir şekilde toparlanacağını ümit ediyorum." dedi.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi de resmi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'i etkileyen şiddetli depremin ardından Türkiye halkına başsağlığı dilediğini belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları için samimiyetle üzüntü duyduklarını dile getiren Caferi, "Yaralılara acil şifalar diliyorum. Dualarımız sizinle." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ise resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ege'deki depremin ardından Türkiye'de yaşanan trajik olayı yakından ve üzüntüyle takip ediyoruz. Dualarımız sevdiklerini kaybeden ve etkilenenlerle birliktedir. " dedi.

Paylaşımında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da etiketleyerek samimi destek ve dayanışmalarını ifade ettiklerini dile getiren Osmani, "Yardım sunmaya hazırız." mesajını paylaştı.