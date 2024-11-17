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        Haberler Dünya Slovenya'da sis nedeniyle uçak düştü! 3 kişi öldü | Dış Haberler

        Slovenya'da düşen küçük uçakta 3 kişi öldü

        Slovenya'da yoğun sis nedeniyle küçük bir uçak düştü. Düşen uçakta 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 21:14 Güncelleme: 17.11.2024 - 21:14
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        Slovenya'da sis nedeniyle uçak düştü! 3 kişi öldü
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        Slovenya'nın kuzeydoğusunda etkili olan sis nedeniyle düşen küçük uçakta 3 kişi hayatını kaybetti.

        Polisten yapılan açıklamada, Prekmurje bölgesinde panoramik uçuş için havalanan Cessna Skyhawk tipi uçağın yoğun sis nedeniyle düştüğü belirtildi.

        Uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçağın bir futbol sahası yakınlarına düştüğü aktarıldı.

        Yerel medyadaki haberlerde de uçağın 4 kişiyle havalanmasının planlandığını ancak bu kişilerden birinin son anda uçağa binmekten vazgeçtiği kaydedildi.

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