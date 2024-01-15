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        Haberler Dünya Slovenya'da maaşlarından memnun olmayan doktorlardan iş bırakma eylemi

        Slovenya'da maaşlarından memnun olmayan doktorlardan iş bırakma eylemi

        Slovenya'da doktorlar, maaşlarından memnun olmadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 19:49 Güncelleme: 15.01.2024 - 19:49
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        Slovenya'da maaşlarından memnun olmayan doktorlar iş bıraktı
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        Slovenya Doktorlar Sendikası Üyesi Ana Lina Vodusek, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ülkedeki doktorların ve diş hekimlerinin, maaşlarının artırılması ve doktor ile diş hekimlerine yönelik maaş sisteminin kamu sektöründeki genel maaş sisteminden bağımsız olması talebiyle bu sabah iş bırakma eylemi başlattığını duyurdu.

        Vodusek, doktorların, hükümetin taleplerine cevap vermediği, halk sağlığı hizmetlerinde iyiye yönelik değişikliklerin uygulanmadığı ve personelin ayrılmaya devam ettiği gerekçesiyle öfkeli olduğunu söyledi.

        İş bırakma eyleminin ana nedeninin, hükümetin imzalanmış anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi olduğunu belirten Vodusek, eylemin talepleri yerine getirilinceye kadar devam edeceğini aktardı.

        Slovenya hükümeti ise sendika yetkililerini görüşmeye davet ederek, doktorlara "görevlerine dönme" çağrısında bulundu.

        Bu arada iş bırakma eylemi sırasında acil tıbbi hizmetlerin, ateşli ve enfeksiyonlu hastaların tedavilerinin yapılacağı kaydedildi.​​​​​​​

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