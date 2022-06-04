Slovakya’da tren kazası: 50 yaralı

AA

Slovakya polisinin kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Zilina kenti yakınlarında arızalanan yolcu trenine, yardım için giden lokomotif çarptı.

AA'nın haberine göre; kazada ilk belirlemelere göre 4’ü ağır 50 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

İçişleri, ulaştırma ve sağlık bakanlarının incelemede bulunmak üzere kaza yerine gittiği ifade edildi.​​​​​​​