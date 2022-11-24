Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Slovakya Merkez Bankası Başkanı Kazimir'e rüşvet soruşturması

Slovakya polisi, ülkenin Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Giriş: 24.11.2022 - 12:44 | Güncelleme: ABONE OL
Slovakya Merkez Bankası Başkanı Kazimir'e rüşvet soruşturması
Slovakya Merkez Bankası Başkanı'na soruşturma
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir hakkında rüşvet iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kazimir'in avukatı konuya ilişkin yaptığı açıklamada müvekkilinin yanlış yapmadığını, suçlu olmadığını ve soruşturmaya itiraz edeceklerini açıkladı.

Savcılar 2021 yılında da Kazimir hakkında rüşvet suçlamasında bulunmuştu.

İddianamede Merkez Bankası Başkanı Kazimir'in Imrecze'ye verilen 50.000 Euro'luk rüşvete aracılık ettiği iddia edilmişti. Kazimir ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kendimi suçlu hissetmiyorum. İddianamede yer alan bilgiler gerçek değildir" demişti.

Ancak sonrasında dosya düşürülmüştü.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Macron'dan 'yeni düzen' mesajı
Macron'dan 'yeni düzen' mesajı
ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Kudüs'te patlama: En az 7 kişi yaralandı
Kudüs'te patlama: En az 7 kişi yaralandı
Almanya'dan 'çifte vatandaşlık' hamlesi
Almanya'dan 'çifte vatandaşlık' hamlesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.