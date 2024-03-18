Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Slovakya'da üç günde ikinci ayı saldırısı: 5 kişi yaralandı

        Slovakya'da üç günde ikinci ayı saldırısı: 5 kişi yaralandı

        Slovakya'nın kuzeyindeki bir kasabaya inen ayı, 5 kişiyi yaraladı. Bölgedeki ayı saldırılarının ardından kasabada olağanüstü hal ilan edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 17:08 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Slovakya'da üç günde ikinci ayı saldırısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Slovakya'da üç günde ikinci ayı saldırısı görüldü. Ülkenin kuzeyindeki Liptovský Mikuláš adlı kasabaya inen boz ayı, 5 kişiyi yaraladı.

        Birleşik Krallık'ın önde gelen gazetelerinden The Guardian'ın aktardığına göre yetkililer, dünkü saldırıda omzundan yaralanan 49 yaşındaki bir kadının hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Tatra Dağları'nın yakınındaki olayda kafasında yarık oluşan 72 yaşındaki bir adam da tedavi altına alındı.

        Şişman leopar görüntüsüyle ünlü oldu
        Şişman leopar görüntüsüyle ünlü oldu

        Kasaba yetkilileri, ayının 10 yaşındaki bir kız çocuğuna ve iki yetişkine daha saldırdığını duyurdu. Bu kişilerde ufak sıyrıklar ve morluklar olduğu belirtildi.

        Ayının hala yakalanamadığını ve peşinde silahlı 6 görevlinin olduğu bildirildi. Ayının, insanların yaşamadığı bir bölgeye doğru gittiği, görevlilerin hayvanı öldürme emri aldığı duyuruldu.

        REKLAM

        Bölge sakinlerinin özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkat etmesini isteyen yetkililer, "Avcılar riskli bölgelerde devriye gezecek" dedi.

        AYILARIN AVLANMASI PLANLANIYOR

        Kasabaya yakın bir bölgede cuma da bir ayı, yürüyüş yapan iki kişiye saldırmıştı. Farklı yönlere kaçmaya başlayan ikiliden Tatiana adlı Belaruslu kadın, ölü bulunmuştu. 31 yaşındaki talihsiz kadının yüksekten düştüğü düşünülüyor.

        Öte yandan adı açıklanmayan 29 yaşındaki diğer yürüyüşçü saldırıdan sağ kurtulmuştu.

        Saldırıların ardından Liptovský Mikuláš'ta olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer ayrıca ayıların avlanabilmesi için, artık nesli tükenme tehlikesi altında olmayan bu hayvanların koruma altındaki türler listesinden çıkarılmasını planlıyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #slovakya
        #ay
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Habertürk Anasayfa