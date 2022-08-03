UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çekya temsilcisi Slovacko’da Teknik Direktör Martin Svedik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çek gazetecinin, "Daha önce basına yansıyan, 'Fenerbahçe'yi eleyeceğiz' diye bir açıklama vardı, bunun kaynağı nedir?" sorusuna yönelik Svedik, "Açıkçası bunun internette dolaşan bir şaka olduğun düşünüyorum. Nereden çıktığını bilmiyorum. Biz Fenerbahçe gibi bir kulüple ilk defa oynuyoruz ve Fenerbahçe'nin tesisini, büyüklüğünü, oyuncularının kalitesini göz önüne aldığımızda, kıyaslanabilecek kulüpler değiliz. Biz yüzde yüzümüzü de versek bu karşılaşmada kazanmamızın bir garantisi yok. Bu yeterli olmayabilir. Dolayısıyla hal böyleyken özgüvenli bir şekilde böyle ifadeler kullanmamız söz konusu olamaz, asla benim kullandığım ifadeler değil” ifadelerini kullandı.
"DINAMO KIEV İLE KARŞILAŞMAK İSTERDİM"
Geçen sezon Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile yaptığı maçları izleyip izlemediği sorulan teknik adam, "O maçları izlemeyi bile düşünmedim. Çünkü Fenerbahçe'nin yeni hocası ve yeni oyuncuları var. Farklı bir stili var. Bu maça hazırlanmadan önce Dinamo Kiev maçlarını baz aldım” şeklinde konuştu.
Seçme şansı olması durumunda bir önceki maçta karşılaşan Fenerbahçe ile Dinamo Kiev'den hangisini rakip olarak tercih edeceği sorulan Svedik, şu yanıtı verdi:
"Bunu daha önce de belirtmiştim. Fenerbahçe her iki maçta da daha iyi oynayan taraftı, kırmızı karta kadar. Fenerbahçe daha iyiydi, kırmızı karttan sonra oyun şekli değişti ve sonrasında bu şekilde oldu. Takım kaptanımız Kadlec, eski bir Fenerbahçeli. Bana Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylemişti. Bu açıdan baktığınızda ben Dinamo Kiev ile karşılaşmak isterdim. Kaptanımızın tuttuğu takımla karşılaşmak istemezdim. Ama bu sahaya çıkacak olmak da bizim için çok büyük bir fırsat. Zaten rakibinizi seçemiyorsunuz, ona göre kura çekiliyor ve karşılaşmaya çıkıyorsunuz."
Yarın ki maç için özel bir taktiği olup olmadığı sorusuna karşılık olarak Svedik, "Sabit bir taktik yok. Rakibe göre değişiyor. O an nasıl ekarte edebileceğimize göre, oyun stilimize göre, üçlü veya dörtlü defansla sahaya çıkabiliyoruz. Asıl güvendiğimiz şey oyuncularımız, stratejimiz. Dizilime maçlardan önce dizilime karar veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!