FENERBAHÇE'DE SAKATLIKLARDA SON DURUM

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren ancak bireysel çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Serdar Aziz'in yarınki maçın kadrosunda olması beklenmiyor. Aynı şekilde sakatlığını atlatıp takımla birlikte çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı devam eden Nazım Sangare'nin, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için sahaya çıkmayacaklar.

Bu oyunculardan başka yeni transfer Tiago Çukur ile kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta da listeye eklenmedikleri için kadroda bulunmuyor.

Öte yandan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand da teknik heyet kararıyla kadroda yer almayan isimler arasında.