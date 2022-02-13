Slavia Prag, ligde kazandı

Ligin 21. hafta mücadelesinde Slovacko'ya konuk olan Slavia Prag'a 3 puanı getiren golü, 44. dakikada Ondrej Lingr kaydetti.

Bu sonuçla Slavia Prag, 51 puanla ligde lider konumda bulunuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçta Fenerbahçe, 17 Şubat Perşembe günü Slavia Prag'ı ağırlayacak.