Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ikinci müsabakasında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak. UEFA, bu zorlu mücadelenin hakemlerini de açıklandı. 24 Şubat Perşembe günü saat 23.00'de başlayacak maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

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