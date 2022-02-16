Slavia Prag, Fenerbahçe maçına hazır

Ülker Stadı'nda yardımcı antrenör Jaroslav Köstl yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Slavia Prag müsabakası, yarın saat 20.45'te başlayacak.