Slavia Prag Fenerbahçe maçı için geri sayım başlamış durumda. UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Slavia Prag'la karşılacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda zoru başararak adını son 16'ya yazdırmak istiyor...

SLAVIA PRAG FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Slavia Prag takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Zorlu maç 24 Şubat Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 23:00'te Exxen'den naklen yayımlanacak. Başlama saati

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Altay, Serdar Aziz, Szalai, Min Jae, İrfan Can, Osayi, Gustavo, Mert Hakan, Mesut Özil, Valencia, Berisha.

FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?

Slavia Prag Fenerbahçe maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...