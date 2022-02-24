STAT: Eden Arena

HAKEM: Chris Kavanagh (İngiltere)

SAAT: TSİ 23.00

YAYIN: Exxen

SLAVIA PRAG: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Olayinka, Plavsic, Collins Sor

YEDEKLER: Sirotnik, Talovierov, Tecl, Samek, Kudela, Madsen, Krmencik, Lingr, Pudil, Pudil

TEKNİK DİREKTÖR: Jindrich Trpisovsky

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Ferdi, Serdar Dursun

YEDEKLER: Berke, Ertuğrul, Kim, Ozan, Berisha, İrfan Can, Ruhan Arda Aksoy, Bora Aydınlık, Nazım, Arda Güler

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

TUR HESAPLARI

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Slavia Prag 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin normal sürede turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekibin maçı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmalara gidilecek. Müsabakanın beraberlikle ya da Slavia Prag'ın lehine sonuçlanması durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

AVRUPA'DA 240. RANDEVU

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 239 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 101 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 299 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 351 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 71 34 20 17 97 72 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 32 12 10 10 47 37 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 239 87 51 101 299 351

ELEME TURLARINDAKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı eleme turlarını geçmekte zorlanıyor.

Sarı-lacivertli takım, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa kupalarında, ilk maçından mağlup ayrıldığı 30 turun 29'unda elenmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu eşleşmelerden sadece birinde rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlayabildi.

Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı turlardan sadece birinde rövanşta aldığı sonuçla rakibini eledi. 1998-1999 sezonu UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

İstanbul'daki rövanşı ise Fenerbahçe, Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.