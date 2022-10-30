Slavia Prag durdurulamıyor!

Puan tablosunun 2. basamağındaki Slavia Prag, ligin 14. haftasına 5. sırada başlayan Bohemians 1905 ile deplasmanda karşılaştı.

Slavia Prag, Olayinka'nın 3 ve 79, Jurecka'nın 30 (penaltıdan), Lingr'in 76. dakikada kaydettiği gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ligde art arda 3. galibiyetini elde eden Slavia Prag, puanını 31'e çıkardı. Bohemians 1905 ise 19 puanda kaldı.

Demir Grup Sivasspor, 3 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu son maçında Slavia Prag'a konuk olacak.