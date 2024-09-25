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        Haberler Spor Futbol Slavia Prag: 1 - Galatasaray Petrol Ofisi: 2 | MAÇ SONUCU - Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde! - Futbol Haberleri

        Slavia Prag: 1 - Galatasaray Petrol Ofisi: 2 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Slavia Prag'ı 2-2'nin rövanşında deplasmanda 2-1 mağlup etti ve adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ilk kadın Türk takımı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 22:09 Güncelleme: 25.09.2024 - 22:29
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        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi İkinci Tur rövanş maçında Galatasaray Petrol Ofisi ile Slavia Prag karşı karşıya geldi.

        Prag’daki Fortuna Arena’da oynanan maçta Bulgaristan Futbol Federasyonu’ndan Hristyana Guteva düdük çaldı. Maçın 31'inci dakikasında Eda Karataş'ın kendi kalesine attığı golle Slavia Prag, 1-0 öne geçti. Bu gole 50'nci dakikada Arzu Karabulut ile cevap veren Galatasaray, 1-1 eşitliği sağladı. 90 dakika 1-1 sona erdi ve maçta uzatma devrelerine geçildi. 100'üncü dakikada rakip fileleri sarsan Nazlıcan Parlak, sarı-kırmızılı ekibi, 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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        Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.

        Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ilk Türk takımı olmayı da başardı.

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