Son olarak Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan'da görev yapan Slaven Bilic, İngiltere'ye dönüyor.

BBC'nin aktardığı habere göre Rob Edwards'la yollarını ayıran Watford, Slaven Bilic'le anlaşmaya yakın.

Daha önce Premier Lig'de West Ham United ve Championsip'te West Bromwich'i çalıştıran Slaven Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmıştı.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic yönetimindeki Beijing Guoan, ligde 2021 sezonunu 5. sırada tamamlamıştı.