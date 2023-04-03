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Haberler Futbol Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in yeni durağı belli oluyor! Ukrayna Milli Takımı... - Spor haberleri

Slaven Bilic'in yeni takımı belli oluyor!

Bir dönem Beşiktaş'ta görev alan ve son olarak Championship ekibi Watford'ı çalıştıran Slaven Bilic'in yeni takımı belli oluyor. İşte detaylar...

Giriş: 03.04.2023 - 21:58 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in yeni durağı belli oluyor! Ukrayna Milli Takımı... - Spor haberleri
HABERTURK.COM

Son olarak İngiltere Şampiyonluk Ligi'nde Watford'u çalıştıran Slaven Bilic'in yeni takımı belli oluyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Ukrayna Milli Takımı'nda teknik direktör arayışları sürerken Hırvat teknik direktör Bilic ile görüşmelere başladı.

Adı Türk takımlarıyla da anılan Slaven Bilic'in de Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçmeye sıcak baktığı öğrenildi. Ayrıca, iki taraf arasındaki görüşmelerinde Bilic herhangi bir ücret talep etmiyor.

Daha önce uluslararası arenada Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Slaven Bilic takımın başında çıktığı 65 resmi maçta 2.15 puan ortalaması yakalamıştı.

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