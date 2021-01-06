Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran ve son olarak West Bromwich Albion'da görev yapan Slaven Bilic'in yeni durağı Çin oldu. Beijing Sinobo Guoan, Slaven Bilic ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Çin ekibinden yapılan açıklamada Bilic'e hoş geldin dileğinde bulunulurken eski teknik direktör Bruno Genesio'ya da teşekkür edildi. Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmış, Haziran 2019'da ise West Bromwich Albion'ın başına geçmişti. Bilic yönetiminde geçen sezon İngiltere Championship'te ikinci sırayı alan West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükselmişti.