Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad, 2018'in ekim ayında takımın başına getirdiği Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic ile 2019 yılının şubat ayında yollarını ayırmıştı. FIFA, Al-Ittihad ile Bilic arasındaki anlaşmazlığı çözüme kavuşturdu. Buna göre Al-Ittihad'ın Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat vermesine karar verdi.

51 yaşındaki teknik direktör, şu an İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion'i çalıştırıyor. Bilic bir dönem Türkiye'de de Beşiktaş'ta görev almıştı.