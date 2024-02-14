Skywell ve Leapmotor'dan hibrit kararı

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Türkiye'de bugüne kadar sadece elektrikli otomobilleri ile varlık gösteren Çinli otomobil markaları Skywell ve Leapmotor, hibrit güç seçeneğine sahip otomobillerini de getirmeye hazırlanıyor.

İki Çinli markanın Türkiye'de temsiliyet faaliyetlerini yürüten Ulu Motor'dan yapılan açıklamaya göre, Skywell'in tamamen elektrikli ET5 LR modelinin HT-i isimli hibrit versiyonu Türkiye'ye getirilecek.

Bu modelin 200 km'ye kadar elektrikli kullanım menzili sağladığı belirtiliyor.

Leapmotor’un hibrit C10 modelinin ise Avrupa için özel olarak tasarlanmış bir SUV olduğu aktarıldı. Bu otomobilde, EREV (Extended Range Electric Vehicle) olarak adlandırılan teknoloji yer alıyor.

Öte yandan, Ulu Motor'un, 2024 başında yürürlüğe giren elektrikli araç ithalatı tebliğinde yer alan gerekliliklerden biri olan 20 yeni servis noktası için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.