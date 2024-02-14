Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.967,35 %-0,30
        DOLAR 30,7489 %0,10
        EURO 32,9380 %0,06
        ALTIN 1.967,77 %0,02
        FAİZ 42,68 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 21,79 %-0,09
        BITCOIN 51.594,00 %4,10
        GBP/TRY 38,5969 %-0,28
        EUR/USD 1,0702 %-0,05
        BRENT 82,89 %0,14
        ÇEYREK ALTIN 3.217,19 %0,01
        Haberler Ekonomi Otomobil Skywell ve Leapmotor'dan hibrit kararı - Otomobil Haberleri

        Skywell ve Leapmotor'dan hibrit kararı

        Yüzde yüz elektrikli Skywell ve Leapmotor modellerini Türkiye'de temsil eden Ulu Motor, her iki markanın da hibrit modellerini satışa sunmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Skywell markasında HT-i modelinin, Leapmotor markasında ise C10 modelinin hibrit versiyonlarının 2024'ün ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulması planlanılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 15:08 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Skywell ve Leapmotor'dan hibrit kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'de bugüne kadar sadece elektrikli otomobilleri ile varlık gösteren Çinli otomobil markaları Skywell ve Leapmotor, hibrit güç seçeneğine sahip otomobillerini de getirmeye hazırlanıyor.

        İki Çinli markanın Türkiye'de temsiliyet faaliyetlerini yürüten Ulu Motor'dan yapılan açıklamaya göre, Skywell'in tamamen elektrikli ET5 LR modelinin HT-i isimli hibrit versiyonu Türkiye'ye getirilecek.

        Bu modelin 200 km'ye kadar elektrikli kullanım menzili sağladığı belirtiliyor.

        Leapmotor’un hibrit C10 modelinin ise Avrupa için özel olarak tasarlanmış bir SUV olduğu aktarıldı. Bu otomobilde, EREV (Extended Range Electric Vehicle) olarak adlandırılan teknoloji yer alıyor.

        Öte yandan, Ulu Motor'un, 2024 başında yürürlüğe giren elektrikli araç ithalatı tebliğinde yer alan gerekliliklerden biri olan 20 yeni servis noktası için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        Tavuk dışkısının kokusundan salmonellayı tespit edebilen "akıllı burun" geliştirildi
        Tavuk dışkısının kokusundan salmonellayı tespit edebilen "akıllı burun" geliştirildi
        Taksim Meydanı'nda feci saldırı! Husumetlisine benzetip vurdu
        Taksim Meydanı'nda feci saldırı! Husumetlisine benzetip vurdu
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        Habertürk Anasayfa