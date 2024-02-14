Skywell ve Leapmotor'dan hibrit kararı
Yüzde yüz elektrikli Skywell ve Leapmotor modellerini Türkiye'de temsil eden Ulu Motor, her iki markanın da hibrit modellerini satışa sunmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Skywell markasında HT-i modelinin, Leapmotor markasında ise C10 modelinin hibrit versiyonlarının 2024'ün ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulması planlanılıyor
Türkiye'de bugüne kadar sadece elektrikli otomobilleri ile varlık gösteren Çinli otomobil markaları Skywell ve Leapmotor, hibrit güç seçeneğine sahip otomobillerini de getirmeye hazırlanıyor.
İki Çinli markanın Türkiye'de temsiliyet faaliyetlerini yürüten Ulu Motor'dan yapılan açıklamaya göre, Skywell'in tamamen elektrikli ET5 LR modelinin HT-i isimli hibrit versiyonu Türkiye'ye getirilecek.
Bu modelin 200 km'ye kadar elektrikli kullanım menzili sağladığı belirtiliyor.
Leapmotor’un hibrit C10 modelinin ise Avrupa için özel olarak tasarlanmış bir SUV olduğu aktarıldı. Bu otomobilde, EREV (Extended Range Electric Vehicle) olarak adlandırılan teknoloji yer alıyor.
Öte yandan, Ulu Motor'un, 2024 başında yürürlüğe giren elektrikli araç ithalatı tebliğinde yer alan gerekliliklerden biri olan 20 yeni servis noktası için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.