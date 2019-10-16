İngiltere'de 2016'daki referandumdan bu yana devam eden Avrupa Birliği'nden ayılık süreci (Brexit) İngilizleri yıldırdı. Sky News kanalı, Brexit haberlerinden sıkılan izleyiciler için alternatif bir kanal kuracaklarını, bu kanalda Brexit ile hiçbir haberin yayınlanmayacağını duyurdu.

'Sky News Brexit-Free' (Brexit'siz Sky News) adını taşıyacak olan kanal, haftaiçi her gün beş saat yayın yapacak. Kanalın yayın akışında güncel haberlere yer verilecek, buna karşın Brexit sürecine ilişkin hiçbir yayın aktarılmayacak.

İngiltere'de Haziran 2016'da düzenlenen referandumda Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılık kararı çıkmıştı.

Daha önce David Cameron ve Theresa May'in başbakanlık koltuğunu kaybetmesine neden olan Brexit süreci, şu anda eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson'ın başını ağrıtıyor.

İngiltere ile AB arasında devam eden müzakerelerde yarın başlayacak AB Liderler Zirvesi'nde Brexit'le ilgili somut bir karar çıkabileceği konuşuluyor.