Skriniar transferinin perde arkası!

Fransız kulübü ile sarı-kırmızılılar arasında yapılan görüşmeler sonrasında Galatasaray teklifini revize etti ve maaş paylaşımında artırıma gitti. Oyuncuyla Premier Lig ve Serie A kulüplerinden ilgilenenler olunca Skriniar, Türkiye'ye gelme fikrine mesafeli yaklaştı.

İtalya ve İngiltere'den umduğu teklifleri alamayan Skriniar devamında Galatasaray'a yeşil ışık yakarken bu süreçte oyuncunun menajeri Fenerbahçe ile de masaya oturdu. Galatasaray hem PSG hem Skriniar ile 6 aylık kiralık transferde toplamda 4,2 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.