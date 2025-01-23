Skriniar transferi kara bulutlar getirdi!

Sarı-kırmızılı kulüp transferin uzaması sonrasında teklifini yükseltirken PSG ile de prensip anlaşmasına vardı. İkinci yarıdaki maaş ve kiralama bedeli olmak üzere toplamda 4,2 milyon Euro'luk teklifin kabul edildiğine yönelik PSG'den resmi mail de geldi.