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Haberler Otomobil

Skoda'dan üretime 'çip' arası

Skoda, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretime ara verdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ocak ayındaki iyimser birkaç haftanın ardından, üretimdeki sıkıntılar yeniden baş gösterdi" denildi

Giriş: 01.02.2023 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL
Skoda'dan üretime 'çip' arası
Reuters / HABERTURK.COM

Çek otomobil üreticisi Skoda, üretime geçici olarak ara verdiğini duyurdu.

Volkswagen Grubu markalarından biri olan Skoda cephesinden yapılan açıklamada, üretime ara verme kararının arkasında çip tedarikinde yaşanan sorunların olduğu bildirildi.

Açıklamada, Octavia, Enyaq, Fabia, Scala ve Kamiq modellerinin üretimindeki bazı vardiyaların iptal edildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "Ocak ayındaki iyimser birkaç haftanın ardından, üretimdeki sıkıntılar yeniden baş gösterdi" denildi.

Global otomotiv üretiminde 2 yılda 18 milyon adetlik kayıp yaratan çip krizinin sadece Avrupa otomotiv sektörüne maliyetinin 100 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.

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