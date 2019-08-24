Skoda, büyük şehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığı ve park sorunlarını aşmak adına ‘Citymove‘ ismini verdiği bir mobil uygulama geliştirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, uygulama ile kullanıcıların trafik şartlarına göre hızlı ulaşım adına araçlarını ne zaman, nerede kullanacaklarını ve nereye park edebileceklerini belirleyebilecekleri kaydedildi.

İlk aşamada Skoda'nın da merkezinin bulunduğu Çekya başkenti Prag’da devreye giren uygulama, aynı zamanda otomobille birlikte otobüs, tramvay, metro, kiralık bisikletler, taksi ve paylaşımlı araçlar gibi birçok ulaşım opsiyonunu entegre ederek çalışıyor.

SKODA SAHİBİ OLMAYAN DA KULLANABİLECEK

Kullanıcılara gidecekleri rota için en iyi seçenek sunulurken, ödemeler de akıllı telefondan yapılabiliyor.

Ücretsiz olarak kullanıma açılan Citymove'un geliştirilme süreci devam ediyor. kişiye özel daha fazla alternatif sunmaya da hazırlanan uygulama ile, kullanıcıların şehir içerisindeki ulaşımı ve araçlarını daha verimli olarak kullanabilmesi ve zaman tasarrufu sağlayabilmesi hedefleniyor.

Uygulama aynı zamanda Skoda sahibi olmayan kullanıcıların da hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.