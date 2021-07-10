Skandal! Bebeğin kafasında 4 santim açık yara görünce...

Adana'da yaşayan Kader Şahin´in 29 Haziran günü özel bir hastanede dünyaya getirdiği kız bebek, kundaklanıp ailesine teslim edildi. Bebeğin başında 4 santimetrelik açık yara gören ailesi, durumu hemşirelere bildirdi. Aileden alınan bebek, hemen yenidoğan yoğun bakıma alındı. Beyin kanaması teşhisi konulan bebek, tedaviye alındı. Ailenin isteği üzerine bebek, başka bir özel hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan bebeğin kafatasında darbeye bağlı olarak kırık olduğu ortaya çıktı. Azra adını verdikleri bebeklerinin doğum sırasında düşürüldüğünü öne süren aile, hastane ve ilgiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
`ÇOCUĞUMU KUCAĞIMA ALAMADIM´
Doğumdan sonra bebeğinin kucağına verilmeden acele edilerek aile yakınlarına götürüldüğünü belirten Kader Şahin, "Bebeğim yıkanıp giydirilirken morardığını gördüm. O an bir şey olduğunu hissettim. 'Bebeğimin neden morardı?' diye sorduğumda, normal doğumda olağan şeyler olduğunu söylediler. Ben hala ameliyattayken çocuğumu alıp aileme götürdüler. Ben çocuğumu kucağıma dahi alamadım" dedi.
'ÇOCUĞUMUN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM'
Eşinin doğum sırasında il dışında olduğu anlatan Şahin, görümcesinin eşine anlık olarak fotoğraflar attığını belirterek, "Görümcem, fotoğraf çekmek için şapkasını çıkarttığında kafasında kan görerek hemşireyi çağırmış. Hemşire 'bir şey yok' diyerek bebeği alıp apar topar yenidoğan servisine çıkartmış. Çocuğumun düşürüldüğünü düşünüyorum. Ne olduysa o anda oldu. Doktoruma durumunu sorduğumda sadece bir çizikten ibaret olduğunu söyledi. Şu anda çocuğumun kafatasında kırık var. Beyin kanaması geçirmiş" diye konuştu.
'ÖDEMEYİ GERİ İADE ETMEYİ TEKLİF ETTİLER'
Baba Yavuz Şahin, bebeğinin fotoğraflarını gördükten sonra kendisini kötü hissettiğini belirterek, "Olayın üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Hastaneye yaptığımız ödemeyi geri iade etmeyi teklif ettiler. Biz de kabul etmeyerek çocuğumuzu başka bir hastaneye götürdük. Şikayetçi olmamızı istemediler. Çocuğumuzu başka hastaneye götürdüğümüzde kafatasında kırık olduğu ortaya çıktı. Çocuğumun kafasındaki yarayı hala kabul etmeyip 'normal' olduğunu iddia ediyorlar" dedi.
'BAŞKA HASTANEDE ÖĞRENDİK'
Ailenin avukatı Tuğsan Güneş, olayın çok üzücü olduğunu, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade ederek, "Şikayetçi olduk. Delilleri karartmaya çalışıyorlar. Çocuğun kafatasında kırık olduğunu biz başka hastanede öğreniyoruz. Savcılığımızın şikayetimiz doğrultusunda gerekeni yapacağından eminim" diye konuştu.
İddialarla ilgili soruşturma başlatılırken, hastane yönetimi ise olayla ilgili açıklama yapmadı.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!