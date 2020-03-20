Futbol dünyasının yıldızları koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evlerini terk etmiyor. Ancak herkes toplum sağlığı için bu kadar özenli davranmıyor... Real Madridli Luka Jovic, karantina kurallarını ihlal ettiği için zorlu bir süreç geçirebilir.

Geçtiğimiz hafta kız arkadaşının doğum günü için Madrid'ten Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a giden 22 yaşındaki futbolcu, 14 günlük karantina kuralına uymadı. Belgrad sokaklarında ve doğum günü partisindeki fotoğrafları ortaya çıkan Jovic, sorumsuz hareketleri yüzünden mahkemeye çıkabilir. Sırbistan'da karantina kurallarını ihlal edenler, 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanabiliyor.

"TESTE GİRDİM, NEGATİF ÇIKTI"



Karantinayı ihlal ederek ülkesine giden Luka Jovic, "İspanya'da teste girdim ve negatif çıktı. Ülkeme gidip, aileme yakın olmak, destek olmak istedim. Sırbistan'a geldiğimde tekrar teste girdim, yine negatif çıktım. İspanya'da markete, eczaneye gidebiliyordum, burada gitmiyorum" diye konuştu.

Luka Jovic'in kız arkadaşı Sofija Milosevic ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Luka Jovic'le birlikte evde karantinadayız" diye yazdı.