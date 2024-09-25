Zeytinyağı içmek doğru mu? Zeytinyağının sağlığa faydaları nelerdir?
Sızma zeytinyağı, Antik Yunan ve Romalılara kadar uzanan binlerce yıldır Akdeniz kültürlerinin vazgeçilmezi olmuştur. Hatta günümüzde de Akdeniz bölgesindeki en popüler yemeklik yağ olmaya devam etmektedir. Peki, bu doğal şifanın sağlığımıza faydaları nelerdir?
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Zeytinyağı, sağlığımız için sayısız fayda sunan doğal bir mucizedir. Kalp sağlığını desteklemekten cilt sağlığını iyileştirmeye kadar pek çok alanda olumlu etkileri vardır. İçerdiği antioksidanlar ve faydalı yağlar sayesinde hem içten hem dıştan sağlığınızı korur ve destekler. İşte sızma zeytinyağının 6 önemli faydası...
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Zeytinyağı çeşitleri: Hangi tür en iyisi?
Tüm zeytinyağları aynı şekilde üretilmemiştir. Üç ana zeytinyağı çeşidi bulunmaktadır: rafine, işlenmemiş ve sızma. Sızma zeytinyağı genellikle EVOO (Extra Virgin Olive Oil) olarak adlandırılır ve en az işlenmiş versiyonudur. Bu nedenle, diğer türler arasında en iyi kabul edilmektedir.
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Sızma zeytinyağının özellikleri
Uzmanlar, “Tüm zeytinyağı türleri bizim için iyidir,” diyor. Ancak sızma zeytinyağı, ısıtılmadığı ve sıcaklıkla veya herhangi bir kimyasalla değiştirilmediği için taze yağın preslenmesine en yakın olanıdır. Bu özellikleri onu oldukça değerli kılar.
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Sağlığa yararları
EVOO, antioksidanlar ve kalp sağlığına faydalı yağlarla doludur. Bu özelliği, onu en sağlıklı doğal beslenme ürünlerinden biri olarak kabul edilen Akdeniz diyetinin temel bir parçası haline getirmektedir. Sızma zeytinyağı aşağıdaki sağlık yararları ile ilişkilendirilmektedir:
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- İnflamasyonun azalması
- Kalp hastalığı riskinin daha düşük olması
- Kansere karşı koruma
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Sızma zeytinyağı, sağlıklı yaşam tarzının önemli bir parçasıdır ve beslenme düzeninize eklenmesi önerilir.
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Sızma zeytinyağının diğer türlerine göre artıları
Sızma zeytinyağı, sağlıksız yağdan (doymuş) daha fazla sağlıklı yağ (doymamış) içerir. Ayrıca, diğer zeytinyağı türlerine göre antioksidan bakımından daha yüksektir.
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EVOO (sızma zeytinyağı)'nun sağlık açısından faydaları:
1. Antioksidanlar açısından zengin
EVOO, kalbinizi korumaya ve vücudunuzdaki iltihabı azaltmaya yardımcı olan bitki bazlı kimyasal bileşikler kategorisinde 20'den fazla polifenol türü içerir. Polifenoller, bir antioksidan türüdür. Sızma zeytinyağı, antioksidanlarla doludur; antioksidanlar, vücudunuzdaki serbest radikaller adı verilen dengesiz moleküllerle savaşmakla görevli minik sağlık kahramanlarıdır.
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Serbest radikaller kontrol altına alınmadığında oksidatif strese neden olur ve bu da yaşlanma belirtilerinin artmasına ve kronik hastalıkların gelişmesine yol açabilir.
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2. Sağlıklı yağlar içerir
Zeytinyağı çoğunlukla tekli doymamış yağ içerir. Bu, aşağıdakiler gibi faydalarla ilişkilendirilen bir doymamış yağ türüdür:
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- Zararlı iltihaplara karşı koruma
- Düşük LDL (veya “kötü”) kolesterol seviyeleri
- Kan basıncının düşmesi
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EVOO'dan en fazla faydayı elde etmek için, diyetinizdeki birincil yağ kaynağı EVOO olmalı, ardından kuruyemişler gelmelidir.
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3. İltihabı hafifletir
İltihabı yalnızca kesikler ve diğer dış yaralanmalarla ilişkilendirebilirsiniz, örneğin bir yaralanmadan sonra bir şeyin şişmesi, kabarması ve kızarması gibi. Ancak iltihaplanma vücudunuzun içinde de meydana gelebilir ve sağlığınıza zarar verebilir.
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Ama antioksidanlar yardımcı olabilir. Sızma ve sızma zeytinyağındaki başlıca antioksidanlardan biri olan oleokantal, o kadar güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ki iltihaba karşı birebirdir.
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4. Kansere karşı koruma sağlar
Birçok çalışma, EVOO'daki bileşiklerin ve antioksidanların kanser riskinizi düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Özellikle oleokantalın kanser hücrelerinin hücre ölümünde rol oynadığı belirtilmektedir.
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EVOO'nun kanseri önleyecek sihirli bir hap olduğu anlamına gelmez; hiçbir şey böyle değildir. Ancak bu, sağlıklı bir diyetin parçası olarak EVOO'nun vücudunuzun sağlıklı kalmasına ve hastalıklarla savaşmasına yardımcı olabilecek birçok bitki bazlı gıdadan biri olduğu anlamına gelir.
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5. Kalp damar sağlığı için iyidir
Uzmanlar, oleik asidin kötü kolesterolü düşürmeye, iyi kolesterolü yükseltmeye ve kalp hastalığı ile felç risklerini azaltmaya yardımcı olduğu gösterilen tekli doymamış bir yağ olduğunu açıklıyorlar.
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EVOO (sızma zeytinyağı) ayrıca kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu bilinen bir bileşik olan oleuropein sağlar. Düşük yoğunluklu lipoproteini (diğer adıyla LDL veya “kötü kolesterol”) oksidasyondan koruduğu gösterilmiştir.
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6. Uzun yaşamanıza yardımcı olabilir
Bu, eski zeytinyağı için oldukça iddialı bir iddia gibi geliyor, değil mi? Ancak az önce saydığımız tüm faydalarla birlikte - kronik hastalıkları uzak tutmak da dahil sağlıklı bir diyete sızma zeytinyağı eklemenin daha uzun yaşamanıza yardımcı olabileceği mantıklıdır.
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2022'de yapılan bir araştırma, 28 yıllık bir dönemde yüksek zeytinyağı tüketiminin hastalıkla ilişkili ölüm riskinin %8 ila %34 oranında daha düşük olmasıyla ilişkili olduğunu buldu.
Kaynak: Clevelandclinic