EVOO'nun kanseri önleyecek sihirli bir hap olduğu anlamına gelmez; hiçbir şey böyle değildir. Ancak bu, sağlıklı bir diyetin parçası olarak EVOO'nun vücudunuzun sağlıklı kalmasına ve hastalıklarla savaşmasına yardımcı olabilecek birçok bitki bazlı gıdadan biri olduğu anlamına gelir.