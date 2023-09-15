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        Haberler Yaşam Sizi gülümseterek keyfinizi yerine getirecek 11 fotoğraf karesi

        Sizi gülümseterek keyfinizi yerine getirecek 11 fotoğraf karesi

        Keyifli fotoğraflara bakmak, hayata ara vermenin güzel bir yoludur. Dünyada her gün anlık da olsa mutluluk verici birçok olay yaşanıyor ve eğer şanslıysak bunları bir fotoğraf karesi ile ölümsüzleştirebiliyoruz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:27
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        • 1

          "Bugün güvertemde bir peri öldü."

        • 2

          "Akşam yemeğinin hazır olup olmadığını kontrol etme."

        • 3

          "Neden?"

        • 4

          "Az önce ilk iki cep telefonumu buldum. Yaşlandım mı?"

        • 5

          "Barış faresi."

        • 6

          "Sadece babamın işe gidemeyeceğinden emin oluyorum."

        • 7

          "Köpeğimiz suyu israf etmemeye dikkat ediyor."

        • 8

          "Sincap beni takip ediyor."

        • 9

          "Bu mağazanın zemini aslında tamamen düz."

        • 10

          "Bu bir akçaağaç güvesi."

        • 11

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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