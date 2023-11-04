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        Haberler Yaşam Böylesini görmediniz! Size milyon tane soru sorduracak en ilginç kıyafet ve ayakkabı tasarımları

        Size milyon tane soru sorduracak en ilginç kıyafet ve ayakkabı tasarımları

        Tekstil sektörü her geçen ilginç bir tasarım ve moda ile karşımıza çıkıyor. Elbette bu tamamen bir zevk meselesi ama yine de bazı kıyafetlerin biraz aşırıya kaçtığını söylemek yanlış olmaz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 10:02 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:02
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        • 1

          "Ayakkabılarımın halıyla eşleştiğini görmek için aşağıya baktım."

        • 2

          "Pantolonlar hakkında ne biliyorsunuz?"

        • 3

          "Sen nesin?"

        • 4

          "Bu yeni trend mi?"

        • 5

          "Hafif ve serin."

        • 6

          "Kışın minibüsteki cadılar kıskansın!"

        • 7

          "Bunlar bot mu?"

        • 8

          "Bunlar ilginç görünümlü eldivenler ama hoşuma gitti!"

        • 9

          "Kız arkadaşım daha çirkin ayakkabılar bulabilirsem timsahlarımla dalga geçmeyi bırakacağını söyledi."

        • 10

          "Bu önlüğün önündeki baskılar."

        • 11

          "Minyon bikini."

        • 12

          "İtiraf edin siz de istiyorsunuz."

          Kaynak: Reddit, Imgur, Pikabu

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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