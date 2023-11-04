Size milyon tane soru sorduracak en ilginç kıyafet ve ayakkabı tasarımları
Tekstil sektörü her geçen ilginç bir tasarım ve moda ile karşımıza çıkıyor. Elbette bu tamamen bir zevk meselesi ama yine de bazı kıyafetlerin biraz aşırıya kaçtığını söylemek yanlış olmaz.
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"Ayakkabılarımın halıyla eşleştiğini görmek için aşağıya baktım."
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"Pantolonlar hakkında ne biliyorsunuz?"
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"Sen nesin?"
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"Bu yeni trend mi?"
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"Hafif ve serin."
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"Kışın minibüsteki cadılar kıskansın!"
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"Bunlar bot mu?"
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"Bunlar ilginç görünümlü eldivenler ama hoşuma gitti!"
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"Kız arkadaşım daha çirkin ayakkabılar bulabilirsem timsahlarımla dalga geçmeyi bırakacağını söyledi."
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"Bu önlüğün önündeki baskılar."
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"Minyon bikini."
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"İtiraf edin siz de istiyorsunuz."
Kaynak: Reddit, Imgur, Pikabu
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