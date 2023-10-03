Size "Kim satın alıyor bunları?" dedirtecek birbirinden tuhaf eşyalar
Zevkler ve renkler tartışılmaz; bu kesinlikle doğru bir bakış açısıdır ancak bazı eşya tasarımları o kadar nahoş olabiliyor ki; neden yapıldığı bir tarafa, kim tarafından satın alındığı da insanda yoğun bir merak duygusu uyandırıyor.
Giriş: 03.10.2023 - 12:50 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:50
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Kaynak: Reddit
Haberi Hazırlayan: Başak Kanık